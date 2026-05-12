Endonezya Rupi'si çöktü: 2 bin 600 TL'si olan milyoner oldu

Haber ajansı Xinhua’nın verilerine göre, Endonezya Rupisi salı sabahı dolar karşısında 17.500 seviyesine gerileyerek tüm zamanların en düşük değerini gördü.

Yerel medya, bu sert düşüşü "paranın ölümü" olarak nitelerken, ekonomik kaygıların boyutuna dikkat çekti.

Rupi’deki bu çöküş, Türkiye'de de gündem oldu.

Mevcut kurlar baz alındığında (1 TL yaklaşık 385 Rupi), yaklaşık 2.600 Türk lirası olan bir kişi, parasını Endonezya Rupisi'ne çevirdiğinde 1.000.000 Rupi elde edebiliyor.