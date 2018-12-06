taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.359
Euro
6.0907
Altın
1239.36
Borsa
93970.16
Gram Altın
213.217

Endonezya yine sallandı: 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Lombok Adası'nda 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA | 06.12.2018 - 05:13..
  1. Haberler
  2. Dünya

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü adadaki Mataram kentinin 23 kilometre kuzeybatısı olan depremin 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Endonezya yine sallandı: 5,7 büyüklüğünde deprem

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin de henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da Lombok Adası'nda da temmuz ve ağustos aylarında 6,3, 6,9 ve 7 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı. 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

229
Danıştay mütaalası akıllara Süleyman amcayı getirdi

Danıştay mütaalası akıllara Süleyman amcayı getirdi

33
2. Dünya Savaşı’ndan kalan mayın 79 yıl sonra patladı

2. Dünya Savaşı’ndan kalan mayın 79 yıl sonra patladı

2
AB'den Türkiye'ye bütçe kesintisi

AB'den Türkiye'ye bütçe kesintisi

23
Trump ile Clinton el sıkışmadı

Trump ile Clinton el sıkışmadı

4
Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

Maduro: Ayağa kalktık ve zafer kazanacağız

2
İrlanda İsrail'i boykot eden ilk AB ülkesi oldu

İrlanda İsrail'i boykot eden ilk AB ülkesi oldu

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir