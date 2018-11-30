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Endonezya'da 113 mahkum firar etti

Endonezya'da 113 tutuklu mahkum, toplu şekilde pencere demirlerini kırarak firari etti.

AA | 30.11.2018 - 11:09..
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Endonezya'nın Açe eyaletinde, 726 tutuklunun bulunduğu hapishanede toplu firar gerçekleşti. 113 mahkum halter boruları ile pencere demirlerini parçalayarak kaçtı. Şiddetli yağışın olmasına rağmen duvardan da geçen mahkumlar hızlı bir şekilde gözden kayboldu.

Endonezya'da 113 mahkum firar etti

4 MAHKUM BULUNARAK GERİ GETİRİLDİ

Güvenlik yetkilileri, yapılan bu toplu firardan sonra ayaklanma olmaması ve daha fazla kaçma girişimini durdurmak amaçlı önlemler aldı. Kaçan mahkumlardan 4 kişi kısa sürede bulunarak cezaevine geri getirilirken, 109 firari  mahkumun aramasına devam ediliyor.

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