Endonezya'da Agung Yanardağı'nda patlama

Kırıkkale Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Sokağında sanatçı Uğur Arslan’ın sahne aldığı konserde, Hakkari’de askerlik yapan İsmail Karabıyık nişanlısına evlilik teklifi etti.

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Trump, May'in istifa kararını değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May'in istifa kararından üzüntü duyduğunu belirterek, "Bunu, kendi ülkesinin iyiliği için yaptı" değerlendirmesinde bulundu.