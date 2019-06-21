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Endonezya'da çakmak fabrikasında yangın: 30 ölü

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda bir çakmak fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangında 30 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 21.06.2019 - 12:40..
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Yerel basında çıkan haberlere göre, bölge yetkilileri, adadaki Kuzey Sumatra eyaletine bağlı Sambirejo köyünde çakmak fabrikasında çıkan yangında en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın öncesinde fabrikada patlama sesi duyulduğu belirtilirken, hayatını kaybedenler arasında 4 çocuğun olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Fabrikadakilerden şu ana kadar kurtulan olmadığı bilgisini paylaşan yetkililer, cansız bedenlerin tahliye edilmeye çalışıldığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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