Endonezya'da çakmak fabrikasında yangın: 30 ölü

Kenya Milli Takımı'nın 26 yaşındaki stoperi Joash Onyango, görüntüsüyle bir kez daha futbolda yaş tartışmalarını gündeme getirdi.

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Buğday Türkiye'ye 10 yılda 10 milyar dolar kazandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de buğdayın kullanımı ve ticareti ile ilgili detaylar vererek, buğday ile ilgili ihracat ve ithalat rakamlarını paylaştı.