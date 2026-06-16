Endonezya'da kaza geçiren Türk vatandaşına ambulans uçakla Türkiye’ye nakil

Endonezya’nın turistik Bali Adası’nda geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Türk vatandaşı Maşallah Kalaycı, yapılan girişimlerin ardından ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi.

Genç adamın tedavisine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediliyor.

BALİ’DE MEYDANA GELEN KAZA SONRASI AĞIR YARALANDI

Bali’de aşçılık yaptığı öğrenilen 25 yaşındaki Maşallah Kalaycı, 27 Mayıs’ta kullandığı motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Kalaycı’nın durumunun ciddiyetini koruması üzerine ailesi, tedavisinin Türkiye’de sürdürülmesi için Osmaniye’de ilgili kurumlara başvuruda bulundu.

AMBULANS UÇAKLA ACİL NAKİL GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ailenin talebi üzerine Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliği devreye girdi.

Yapılan koordinasyon sonucu 14 Haziran’da Endonezya’ya ambulans uçak gönderildi ve Maşallah Kalaycı, Türkiye’ye getirilerek Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Genç hastanın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

TEDAVİ SÜRECİ TÜRKİYE’DE DEVAM EDİYOR

Adana’daki hastanede tedavi altına alınan Kalaycı’nın sağlık durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Yetkililer, sürecin uzman ekipler tarafından yürütüldüğünü ve gerekli tüm tıbbi müdahalelerin yapıldığını aktardı.

ANNE KALAYCI: “ALLAH DEVLETİN YOKLUĞUNU VERMESİN”

Maşallah Kalaycı’nın annesi Cennet Kalaycı, yaşanan süreçte devlet kurumlarının hızlı şekilde devreye girdiğini belirterek teşekkür etti.

Oğlunun Endonezya’daki tedavisinden memnun kalmadıklarını ifade eden anne Kalaycı, Türkiye’ye getirildikten sonra gösterilen ilgi ve müdahalenin kendilerini rahatlattığını söyledi.

“Allah devletin yokluğunu vermesin.” diyen anne Kalaycı, sürece katkı sağlayan tüm kurumlara minnettarlığını dile getirdi.

BÜYÜKELÇİLİK VE KURUMLARDAN KOORDİNASYON VURGUSU

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan ise yaptığı açıklamada, vatandaşların yurt dışında da her koşulda devlet güvencesi altında olduğunu vurguladı.

Sürecin Sağlık Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve ilgili diplomatik birimlerin koordinasyonuyla yürütüldüğünü belirten Küçükcan, Kalaycı’nın Türkiye’ye güvenli şekilde getirilmesinin en büyük öncelik olduğunu ifade etti.