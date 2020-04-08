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Endonezya'da koronadan sonra yeni salgın: 254 ölü

Koronavirüs dünyada etkisini göstermeye devam ederken, Endonezya'da dang humması vaka sayısı 39 bin 876'ya ulaştı.

AA |
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Endonezya'da koronadan sonra yeni salgın: 254 ölü

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, Asya'da yeni salgın patlak verdi.

Endonezya’da dang humması nedeniyle yıl başından bu yana 254 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülkede yıl başından 4 Nisan’a kadar olan dönemde dang hummasının 254 can aldığını belirtti.

İKİ EYALET "KIRMIZI BÖLGE" İLAN EDİLDİ

Ülke genelindeki dang humması vaka sayısının 39 bin 876’ya ulaştığını aktaran Tarmizi, vakaların en çok görüldüğü Batı Cava ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerinin dang hummasında "kırmızı bölge" olduğu bilgisini paylaştı.

Tarmizi, 48 kişi ile şu ana kadar en çok can kaybının da Doğu Nusa Tenggara eyaletinde kaydedildiğini bildirdi.

Endonezya'da koronadan sonra yeni salgın: 254 ölü

EKİM-NİSAN ARASINDA...

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakalarına rastlanıyor.

SALGININ BİLANÇOSU

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de de 344 kişi hayatını kaybetmişti.

ENDONEZYA'DA KORONAVİRÜS TABLOSU

Şu ana kadar 2 bin 738 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede 221 kişi hayatını kaybetti.

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