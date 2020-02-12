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Endonezya’da mahkumlar cezaevini ateşe verdi

Sumatra Adası'nda bulunan Kabanjahe Cezaevi'nde, mahkumlar isyan çıkarttı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İHA | 12.02.2020 - 16:37..
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Endonezya’nın Sumatra Adası'ndaki Medan kentinde yer alan Kabanjahe Cezaevi'nde mahkumlar, hücresinde uyuşturucu bulunduran 4 mahkumun tek kişilik hücreye alınması nedeniyle protesto başlattı.

CEZAEVİNİ ATEŞE VERDİLER

Bir süre sonra protestonun şiddet olaylarına dönüştüğü ve cezaevinin mahkumlar tarafından ateşe verildiği öğrenildi.

Yerel polis şefi Benny Hutajului, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için olay yerine 8 itfaiye aracının sevk edildiğini belirtti.

Endonezya’da mahkumlar cezaevini ateşe verdi

HAPİSHANE ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Mahkumların kaçmasını önlemek için ise yaklaşık 500 polis ve askerin, hapishane çevresinde konuşlandırıldığı belirtildi.

Öte yandan, yalnızca 8 güvenlik memurunun bulunduğu cezaevinin kapasitesinin 193 kişilik olduğu, ancak şu anda 400’den fazla mahkumun bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Endonezya’da mahkumlar cezaevini ateşe verdi

Endonezya’da mahkumlar cezaevini ateşe verdi

Endonezya’da mahkumlar cezaevini ateşe verdi

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