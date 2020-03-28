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Endonezya'da Merapi Yanardağ'ı patladı

Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'ndaki patlamada küller 5 bin metre yüksekliğe erişti.

Haber Merkezi | 28.03.2020 - 08:56..
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Endonezya'da bulunan ve ülkenin en aktif yanardağı Merapi, patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü.

Endonezya Ulusal Gözlemevi raporuna göre patlama yaklaşık 7 dakika sürdü.

'3 KİLOMETREDEN FAZLA YAKLAŞMAYIN' UYARISI YAPILDI

Bölgede yaşayanların yanardağa 3 km'den fazla yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Bu, Merapi dağının mart ayındaki ikinci patlaması oldu.

İlki 3 Mart tarihinde gerçekleşmiş ve 6 km havaya kül püskürmüştü. 30 km uzaklıktaki Yogyakarta şehrine kül düştüğü görülmüş ve bölgedeki havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı

Endonezya'da Merapi Yanardağ'ı patladı

Endonezya'da Merapi Yanardağ'ı patladı

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