Endonezya'da Merapi Yanardağ'ı patladı

Endonezya'da bulunan ve ülkenin en aktif yanardağı Merapi, patlayarak 5 km yükseğe kül püskürttü.
Endonezya Ulusal Gözlemevi raporuna göre patlama yaklaşık 7 dakika sürdü.
'3 KİLOMETREDEN FAZLA YAKLAŞMAYIN' UYARISI YAPILDI
Bölgede yaşayanların yanardağa 3 km'den fazla yaklaşmamaları uyarısı yapıldı. Bu, Merapi dağının mart ayındaki ikinci patlaması oldu.
İlki 3 Mart tarihinde gerçekleşmiş ve 6 km havaya kül püskürmüştü. 30 km uzaklıktaki Yogyakarta şehrine kül düştüğü görülmüş ve bölgedeki havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.
Endonezya'da Merapi Yanardağı patladı