Endonezya'da sandık krizi: 272 ölü

17 Nisan'da Endonezya'da dünyanın en büyük seçimi yapıldı. 192 milyon seçmenin katıldığı oylamada oyların sayım süreci hala devam ediyor.

22 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin sonuçlarını ise 22 Mayıs'ta açıklanacak.

272 SANIK GÖREVLİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Endonezya'da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçim yarışında, sandık görevlileri de oldukça zorlanıyor. 7 milyon sandık görevlisi, 30 saat çalışıyor ve hiç mola vermiyor.

Ulusal Seçim Komisyonu; şu ana kadar yorgunluktan 272 sandık görevlisinin yaşamını kaybettiği, bin 878 kişinin ise aşırı yorgunluktan hastalandığını belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLERE TAZMİNAT

Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Susanto, seçimler nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlilerinin ailelerine tazminat ödeneceğini açıkladı. Susanto ayrıca, Endonezya Maliye Bakanlığı'nın ödemeler için hazırlık yaptığını da belirtti.

WİDODO SEÇİMLERDE ÖNDE

Resmi olmayan sonuçlara göre; Endonezya Demokratik Mücadele Partisi'nden (PDI-P) yeniden aday olan mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun seçimi kazanmasının muhtemel olduğu da ifade edildi.