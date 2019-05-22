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Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, devlet başkanlığı seçim sonuçlarına itiraz amacıyla Seçim Denetleme Kurumu önünde toplanan eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı.

AA | 22.05.2019 - 09:29..
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki bazı noktalarda, başkan adayı Prabowo Subianto'nun kaybettiği başkanlık seçimi sonuçlarına itiraz eden eylemciler ile kalabalığı dağıtmak isteyen polis arasında çatışma çıktı.

Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

MOLOTOFKOKTEYLİ VE HAVA FİŞEKLERİ ATILDI

Polisin dağılın uyarısını dikkate almayan bazı göstericilerin polise sopalarla saldırdığı, bazı noktalarda da polis ekiplerine molotofkokteyli ve hava fişeklerin atıldığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği ve gözaltına alınmaların olduğu olaylarda, yaralı ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

SEÇİME HİLE KARIŞTIĞI İDDİASI

Emniyet yetkilileri, öğleden sonra Seçim Denetleme Kurumu önünde toplanmaya başlayan eylemcilerden teravih namazı sonrasında dağılmasını talep etmişti. Seçime hile karıştığı iddiasıyla Seçim Komisyonunun (KPU) sonuçlarına itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto da taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

GÖSTERİLERİN GENİŞ KATILIMLI OLMASI BEKLENİYOR

Bu arada, gösterilere karşı kent huzuru ve güvenliğini korumak amacıyla başkentte binlerce polis görevlendirilirken, yarın da gösterilerin geniş katılımla sürmesi bekleniyor. Endonezya'da 17 Nisan'da aynı gün yapılan başkanlık ve milletvekili seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan KPU, Subianto'nun yüzde 44,50'lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50'sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti.

Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

Endonezya'da eylemciler seçim sonucuna itiraz etti

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