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Endonezya'da silahlı saldırı: 31 ölü

Endonezya'nın batısında yer alan Papua eyaletinde, silahlı ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 31 işçi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 11:02..
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Endonezya'nın batısında yer alan Papua eyaletinde, silahlı ayrılıkçı grubun düzenlediği saldırıda 31 işçi öldü.

31 KİŞİYE SALDIRI

Kompas gazetesinin haberine göre; pazar günü, eyaletin Nduga bölgesinde dağlık alanda yapımı devam eden köprü inşaatında çalışan 31 işçi, kendilerini Batı Papua Ulusal Kurtuluş Ordusu (TPNPB) olarak adlandıran silahlı ayrılıkçı grubun saldırısına uğradı.

İlk saldırıda 24 işçinin öldüğü ifade edilirken, olay yerinden kaçarak bölgedeki bir parlamento üyesinin evine sığınan 8 işçiden 7'sinin de dün eve baskın düzenleyen silahlı grubun saldırısı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

SALDIRI NEDENİ AÇIKLANMADI

Bu arada haberde, evdeki işçilerden birinin kaçmayı başardığı ancak kendisine henüz ulaşılamadığı bilgisi yer aldı. Saldırının nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar, Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde ayrılıkçı silahlı gruplar tarafından bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.

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