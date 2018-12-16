Endonezya'da Soputan Yanardağı faaliyete geçti

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, adanın Kuzey Sulawesi eyaletinde yer alan Soputan Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda, yanardağdan püsküren kül ve dumanın 3 bin metreye kadar ulaştığını belirtti.

TAHLİYEYE GEREK DUYULMADI

Bölge civarında yaşayan halkın şu an için tahliyesine gerek olmadığını aktaran Nugroho, krateri çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısında bulundu.

Öte yandan yanardağdan çıkan kül ve dumanın, bölgedeki uçuşlar için bir engel taşımadığı bildirildi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.