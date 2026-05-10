Endonezya'da uluslararası dolandırıcılık operasyonu: 210 yabancı gözaltında

Endonezya güvenlik güçleri, uluslararası siber dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yürüttükleri operasyon kapsamında büyük bir şebekeyi ortaya çıkardı. Batam kentinde gerçekleştirilen baskında, farklı ülke vatandaşlarından oluşan yüzlerce şüpheli gözaltına alınırken, olay ülke kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

OPERASYONDA 210 YABANCI YAKALANDI

Endonezya Göçmenlik Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Batam’daki bir binaya düzenlenen operasyonda toplam 210 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerin 125’inin Vietnam, 84’ünün Çin ve 1’inin Myanmar vatandaşı olduğu bildirildi. Operasyon sırasında çok sayıda dijital materyal ve elektronik ekipmana da el konulduğu öğrenildi.

SAHTE UYGULAMALARLA HEDEF ALDILAR

İlk incelemelerde, şüphelilerin çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinde sahte uygulama ve dijital platformlar kullandıkları tespit edildi. Yetkililer, şebekenin özellikle Avrupa ülkeleri ile Vietnam’daki kişileri hedef aldığını açıkladı.

Dolandırıcılık ağının mağdurları kandırmak amacıyla çeşitli yatırım, finans ve iletişim uygulamalarını taklit ettiği değerlendiriliyor.

YEREL BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Endonezya makamları, operasyonun yalnızca yabancı şüphelilerle sınırlı olmadığını, olayın yerel bağlantılarının da detaylı şekilde araştırıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin ülkedeki faaliyetlerini nasıl organize ettiği, finansal hareketleri ve olası iş birlikçileri mercek altına alındı.

Yetkililer, siber suçlarla mücadele kapsamında uluslararası kurumlarla bilgi paylaşımının sürdüğünü belirtti.