Endonezya'da yanardağ faciası: 3 dağcı hayatını kaybetti

Endonezya’da Dukono Yanardağı’nda yaşanan şiddetli patlama, yasağa rağmen bölgede bulunan dağcılar için trajediye dönüştü. Kül ve lav püskürten yanardağda 3 kişi hayatını kaybederken, ekiplerin zorlu arama kurtarma çalışmalarıyla birçok dağcı sağ olarak kurtarıldı.

DUKONO YANARDAĞI’NDA PATLAMA

Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Dukono Yanardağı’nda yerel saatle 07.41’de meydana gelen patlama sırasında yanardağın yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe kadar kül püskürttüğü bildirildi.

Bölgede bulunan 20 dağcı, tüm uyarılara rağmen tırmanışa devam ederken patlamaya yakalandı.

3 DAĞCI HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, patlama sonucunda 2’si Singapurlu olmak üzere toplam 3 dağcının yaşamını yitirdiğini açıkladı. Olay, bölgede büyük üzüntüye neden oldu.

KURTULANLAR VE SAĞ BULUNANLAR

Kuzey Halmahera Polis Şefi Erlichson Pasaribu’nun açıklamasına göre, 7 dağcı kendi imkânlarıyla dağdan inmeyi başardı. Kayıp olarak aranan 10 dağcı ise ekipler tarafından sağ olarak bulundu.

Arama kurtarma çalışmaları zorlu arazi ve volkanik koşullar altında gerçekleştirildi.

YASAĞA RAĞMEN TIRMANIŞ

Yetkililer, 20 kişilik grubun tüm uyarılara rağmen tırmanış gerçekleştirdiğini belirtti. Dukono Yanardağı’nın riskli bölge olarak ilan edildiği ve girişlerin yasaklandığı vurgulandı.

YANARDAĞDA SÜREKLİ AKTİVİTE

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi’ne (PVMBG) göre Dukono Yanardağı, mart ayı sonundan bu yana yaklaşık 200 kez patlama gerçekleştirdi.

Bölgenin, püsküren kül ve lav nedeniyle ciddi risk taşıdığı daha önce defalarca uyarılmıştı.

RİSK SEVİYESİ YÜKSEK SEVİYEYE YAKIN

Dukono Yanardağı’nın, üç seviyeli uyarı sisteminde ikinci seviyede yer aldığı ve aktivitenin yüksek olduğu bildirildi. Yetkililer, bölgeye girişlerin tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlattı.