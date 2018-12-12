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Endonezya'nın doğal afet bilançosu

Bu yıl yaşanan doğal afetlerde 4 bin 211 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA | 12.12.2018 - 06:58..
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Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptığı açıklamada, ülke genelinde 1 Ocak - 10 Aralık tarihlerinde yaşanan 2 bin 374 afette 4 bin 211 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Endonezya'nın doğal afet bilançosu

10 MİLYON KİŞİ YER DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Nugroho, doğal afetlerde 6 bin 940 kişinin yaralandığını ve yaklaşık 10 milyon kişinin de yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

Endonezya'da 28 Eylül'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirirken bin 500’e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da yılda ortalama 6 bin deprem yaşanırken, muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı ülkede, yıl genelindeki aşırı yağışlar nedeniyle de sıklıkla sel ve heyelan meydana geliyor.

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