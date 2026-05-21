Endüstriyel talep yüzünden gümüş yatırımı tehlikede

Yapay zeka, güneş enerjisi ve elektronik sektörü gümüş tüketimini tarihi seviyelere taşıdı. Piyasada ticareti yapılabilir gümüş hızla azalıyor.

Yapay zeka, güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü endüstriyel talep nedeniyle dünyada ticareti yapılabilir gümüş arzı daralıyor; bu durum hem yatırımcılar için risk oluşturuyor hem de gümüş fiyatlarında sert yükseliş ihtimalini artırıyor.

Bu gelişmeler ışığında piyasalarda, "Dünyada yatırım yapılacak gümüş kalmayabilir." değerlendirmesi yapılıyor.

Finans Mühendisi Candaş Atalay, bu aşamada Ensonhaber'e "Rekor seviyede gerçekleşen endüstriyel talep, daralan arz seviyeleri ve stoklar ile yıllardır devam eden arz açıkları, dünyada yatırım için gümüş bırakmayabilir." diyerek, şu bilgileri verdi:

"GÜMÜŞ TALEBİ SON 5-6 YIL ÜRETİLENİN ÜZERİNE ÇIKTI"

"Gümüş talebi son 5-6 yıldır arzdan daha hızlı artmaya devam ediyor. 2020’li yılların başından bu yana gümüş arz açığı büyüyor. 2023 yılında gümüş piyasası açık verirken, 2024 yılında küresel piyasada 148,9 milyon ons seviyesinde arz açığı oluştu.

"GÜMÜŞ PİYASASI SIKILAŞTI"

Gelinen noktada endüstriyel talep rekor seviye olan 680,5 milyon ons düzeyine ulaştı. Gümüşün toplam arz seviyesi hâlâ tüketim talebinin altında bulunuyor. Yatırımcılar her geçen gün gümüş piyasasının daha da sıkılaştığını görüyor.

Her geçen gün güneş panelleri, yapay zeka donanımları, elektronik sektörü ve elektrik altyapısı daha fazla gümüş tüketiyor.

Art arda 5 yılı aşkın süredir devam eden yıllık açıklar, küresel gümüş stoklarını azaltmaya devam ediyor.

Londra stok seviyelerine bakıldığında, gümüş piyasasında yatırımcılar ve büyük alıcılar için her geçen gün daha az ticareti yapılabilir gümüş bulunduğu görülüyor.

PEKİ, GÜMÜŞ ARZ AÇIĞI NEDEN BÜYÜYOR?

Yıllardır gümüş piyasasında inatçı bir arz açığı yaşanıyor. Kısacası üretilen gümüş, talebi karşılamıyor. Gümüş Enstitüsü’nün güncel verilerine göre son 5 yıldır arz açığı yaşayan gümüş piyasasında, 2026 yılında da büyük bir arz açığı yaşanacak.

2024 yılında gümüş maden üretimi artış göstererek 819,7 milyon ons seviyesine ulaşmasına karşın, bu miktar talebi karşılamaya yetmiyor.

GÜMÜŞTE REKOR TÜKETİM

Bu yıl sadece endüstriyel kullanıcılar 680,5 milyon ons gümüş tüketmiş durumda. Bu, rekor seviyede bir tüketim. Bu talebin en büyük kısmını güneş paneli üreticileri oluşturuyor. Her geçen gün ülkelerin yenilenebilir enerji projelerine daha fazla önem verdiği görülüyor.

"ARZ, TALEBE YETİŞEMİYOR"

Gelinen noktada arz büyümesi, tüketim seviyelerinin hızına yetişemiyor.

Artık temel sorun toplam gümüş miktarı değil, erişilebilir gümüş miktarı. Küresel gümüş stokları 2021 yılından bu yana 762 milyon ons düşüş göstermiş durumda.

Londra kasalarında hala geniş hacimde stoklar mevcut. Fakat bu gümüş miktarının büyük bir kısmı halihazırda gümüşe dayalı yatırım fonu ürünlerini destekliyor.

Bunun da ötesinde, bu yıl mart ayında Londra kasalarında bulunan gümüş miktarının sadece yüzde 28’i ticareti yapılabilir derecede serbest durumdaydı. Bu durum da oldukça kırılgan bir piyasa oluşturuyor.

Yatırımcı talebinde herhangi bir noktada görülebilecek keskin bir artış, mevcut arzı kısa sürede hızla daraltabilir.

Büyük endüstriyel satın alıcılar, yatırım fonları ve perakende yatırımcıları artık giderek daralan bu ticareti yapılabilir gümüş havuzu için rekabet ediyor.

"GÜMÜŞ ALTINDAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR"

Yapay zeka kaynaklı talep büyümesi, enflasyon beklentileri ve Fed politika riskleri, önümüzdeki aylarda gümüşün altından daha iyi performans göstermesine neden olabilir.

"GÜMÜŞÜN ARZ SORUNU ARTIK GEÇİCİ BİR DURUM DEĞİL"

Candaş Atalay'a göre, özetle, gümüşün arz sorunu artık geçici bir durum değil. Stoklar erirken endüstriyel talep artmaya devam ediyor. Ticareti yapılabilir gümüş miktarı her geçen gün azalıyor.

BİRİM FİYAT BEKLENTİLERİ AŞABİLİR

Atalay, ayrıca "Yatırım talebinin hızlanması, gümüş piyasasının daralmış koşullarını yeniden gündeme getirecek ve bu ortamda birim fiyat, yatırımcı beklentilerinin çok ötesinde yükselebilecektir." diyerek fiyat artışı beklentisini dile getirdi.