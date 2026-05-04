Enflasyon verileri açıklandı: Memur-Sen seyyanen zam talep etti

Memur ve memur emeklileri; mayıs, haziran aylarında oluşacak enflasyon rakamlarına odaklandı.

Bugün açıklanan nisan ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri, zam hesabı yapmaya başladı.

ENFLASYON YÜKSELDİ

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti.

Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.

YÜZDE 10,51 ZAM CEPTE

Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.

VERİLERİN BELLİ OLMASININ ARDINDAN KONUŞTU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden memur maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Ali Yalçın, açıklanan yüzde 4,18'lik nisan enflasyonu ve yılın ilk dört ayındaki yüzde 14,64'lük artışın maaş zamlarını geride bıraktığını ifade etti.

Toplu sözleşme kapsamında 2026'nın ilk 6 ayı için verilen yüzde 11'lik zammın enflasyona yenildiğini belirten Yalçın, daha şimdiden yüzde 3,28 oranında enflasyon farkı oluştuğunu kaydetti.

"ENERJİ VE TEMEL GİDERLER BASKIYI ARTIRDI"

Açıklamada, mart ayından itibaren artan akaryakıt fiyatları ile nisan başında doğalgaz ve elektriğe yapılan yüzde 25'lik zamların hane bütçelerine ciddi yük getirdiği vurgulandı.

Giyim, konut ve ulaştırma kalemlerindeki artışların da enflasyonu yukarı yönlü tetiklediği ifade edildi.

"HEDEF TUTMADI, ZAM YENİLENMELİ"

Yalçın, yılın ilk dört ayında gerçekleşen enflasyonun, 2026 yılı için belirlenen hedefe neredeyse ulaştığını belirterek kamu işvereninin, enflasyon hedefini güncellediği gibi maaş artışlarını da güncellemesi gerektiğini söyledi.

Kamu çalışanlarının hatalı hedeflerin bedelini ödememesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, "Hedefi yanlış belirleyenler mi yoksa bu süreçte etkisi olmayan memurlar mı bu farkı ödeyecek?" sorusunun yanıtlanması gerektiğini dile getirdi.

SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI YAPTI

Yalçın, bütçe gerçekleşmelerine de dikkat çekerek emeğin payının azalmasının sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Kamu çalışanlarının alım gücündeki düşüşün kurumlarda huzursuzluğa yol açtığını belirten Yalçın, çözümün net olduğunu kaydetti.

Açıklamada, beklenen enflasyonun gerçekleşmemesi durumunda maaşların da güncellenmesi gerektiği vurgulanarak seyyanen zam çağrısı yapıldı.

"AKSİ HALDE TARTIŞMALAR BÜYÜR"

Yalçın, "Memur ve emeklilere seyyanen zam verilmeli, maaşlar gerçekleşen enflasyona göre revize edilmeli, sabit gelirli kesimlere ek yük bindirilmemeli." ifadelerini kullandı.

Yalçın, aksi halde kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının artacağını ve tartışmaların büyüyeceğini ifade etti.