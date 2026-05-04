Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 4 Mayıs'ta piyasalarda son durum
TÜİK’in bugün açıklayacağı nisan ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkıyor. Döviz kurlarında sınırlı bir yükseliş gözlenirken, altın fiyatlarında ise hafif geri çekilmeler dikkat çekiyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da nisan ayı enflasyon verisi aktarılacak.
Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik gözleniyor.
ONS ALTIN
Son dönemde yatay seyrine geçen ons altın, bugün sabah saatlerinde 4 bin 612 dolara yükseldikten sonra 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise haftanın son gününde 6 bin 709 liraya yükseldi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 676 lira
Çeyrek altın: 11 bin 322 lira
Cumhuriyet altını: 46 bin 130 lira
Tam altın: 45 bin 286 lira
Yarım altın: 22 bin 643 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz güne artışla başladı.
Dolar: 45,2046 lira
Euro: 53,0693 lira
Sterlin: 60,9697 lira
