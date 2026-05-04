Enflasyon verisi öncesinde döviz ve altın fiyatları: 4 Mayıs'ta piyasalarda son durum

TÜİK’in bugün açıklayacağı nisan ayı enflasyon verisi öncesinde piyasalarda temkinli bir seyir öne çıkıyor. Döviz kurlarında sınırlı bir yükseliş gözlenirken, altın fiyatlarında ise hafif geri çekilmeler dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00’da nisan ayı enflasyon verisi aktarılacak.

Veri açıklanmadan önce serbest piyasada hareketlilik gözleniyor.

ONS ALTIN

Son dönemde yatay seyrine geçen ons altın, bugün sabah saatlerinde 4 bin 612 dolara yükseldikten sonra 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise haftanın son gününde 6 bin 709 liraya yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 676 lira

Çeyrek altın: 11 bin 322 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 130 lira

Tam altın: 45 bin 286 lira 

Yarım altın: 22 bin 643 lira 

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz güne artışla başladı.

Dolar: 45,2046 lira

Euro: 53,0693 lira

Sterlin: 60,9697 lira

Kaynak: Ensonhaber