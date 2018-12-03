Engellilere kolaylık sağlayan Düzceli berber

Kentte 16 yıldır hizmet veren Gündüz, hem engelli bireylerin hem de kendisinin zorlanması üzerine yaptırdığı hidrolik sistemle engellileri tekerlekli sandalyeden inmeden tıraş edebiliyor.

TÜRKİYE GENELİNE YAYMAK İSTİYOR

Dükkanın girişine engelli rampası yaptıran Gündüz, tekerlekli sandalyesi veya akülü arabasıyla gelen müşterilerini yerinden kaldırmadan, hidrolik sistemli ayarlanabilir platform sayesinde saç ve sakalını kesiyor.

Gündüz, yaptığı açıklamada, sistemi Türkiye geneline yaymak istediğini söyledi.

Sistemle ilgili engelli bireylerden olumlu tepkiler aldığını aktaran Gündüz, günde 4-5 engelliyi tıraş ettiğini belirtti.

"BİZ DE, ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ DE MEMNUNUZ"

Gündüz, sistemin engellilere sağladığı kolaylıklardan bahsederek, "Engellileri sadece Engelliler Günü'nde değil, her gün mutlu etmek istedik. Bunun manevi kısmını ön plana aldık. Gelen engellinin parası yoksa hiç almıyoruz, varsa normal tarifenin yarısını alıyoruz. Biz çok memnunuz, engelli kardeşlerimiz de bizden memnun olduğunu söylüyor. Bizi mutlu eden kısmı burası. Dükkanları birinci katta olan meslektaşlarıma mutlaka engelli rampası yapmalarını öneririm. Projemizin örnek olmasını diliyorum." diye konuştu.

"HİZMET SUNULURKEN BİZLERİN DE DÜŞÜNÜLMESİ GEREKİYOR"

Bedensel engelli 45 yaşındaki Önder Sert ise sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Serdar Ağabey bizi çok mutlu etti. Eskiden çok büyük sıkıntı çekiyorduk. Bizi biri koltuğa oturtuyordu ve büyük zorluklar yaşıyorduk. Şimdi arabamdan hiç inmeden dükkana giriyor ve boyuma göre koltuk ayarlanıyor. Çok güzel bir hizmet. Daha önce böyle bir hizmet yoktu. Serdar Ağabey bir örnek oldu. Hizmet sunulurken bizlerin de düşünülmesi gerekiyor. Sadece Engelliler Günü'nde değil, her zaman hatırlanmak isteriz." ifadelerini kullandı.