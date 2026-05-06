Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark kuruluşu yeni nesil e-ticaret şirketi Mağazanolsun, e-ticareti tek tuşa indiren kapsamlı yapay zeka programı MAi 5.0’ın lansmanını gerçekleştirdi.

Antalya’da düzenlenen E-Ticaret Kampı’nda tanıtılan MAi 5.0 ile kullanıcılar dijital ikizlerini oluşturup 23 dilde satış yapabilecek; ürün görselleri ve içerikleri hazırlanabilecek, 7/24 müşteri sorularına yanıt verilebilecek. Ayrıca engellilere ve kadınlara yeni nesil iş fırsatı doğacak.

Böylece kalabalık ekiplerle yürütülen pazaryeri yönetimi tek bir kişi tarafından gerçekleştirilebilecek. Sistemle birlikte haftalar süren ürün konumlandırma, yabancı dil entegrasyonu ve influencer pazarlama gibi işlemler dakikalar içinde tamamlanabilecek.

PAKET TESLİMATI VE HACİM ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye’de günlük 3 milyon adete yaklaşan paket teslimatı ve 5 trilyon TL’yi bulan e-ticaret hacmi, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünya genelinde ise 6 trilyon dolarlık sınır aşıldı. E-ticaret ekosistemindeki yıllık büyüme oranı yüzde 100’e yaklaşırken, bu artışta yapay zekâ çözümleri önemli rol oynuyor. Araştırmalar, yapay zekâ araçlarının e-ticaret sektöründe yüzde 15 büyüme sağladığını ve 400-600 milyar dolarlık ekonomik değer oluşturduğunu ortaya koyuyor.

2026’nın ilk çeyreğinde ABD’de yapay zekâ destekli aramalar sayesinde e-ticaret trafiği yüzde 400 arttı. Yapay zekâ; ürün görselleri, videolar ve tanıtım metinlerinin oluşturulmasında satıcılara destek sağlıyor. Böylece geçmişte kalabalık ekipler gerektiren pazaryeri yönetimi daha sade ve bireysel şekilde yürütülebilir hale geliyor.

HAFTALAR SÜREN İŞLEMLER DAKİKALARA İNDİ

Dünyada e-ticaret ve yapay zekâ dönüşümü hızla devam ederken, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark şirketlerinden Mağazanolsun, Şubat 2026’da duyurduğu yapay zekâ uygulaması MAi 5.0’ı kullanıma sundu.

Türkiye’nin 81 ilinden influencer’lar, bayiler, sektör temsilcileri, akademisyenler ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla 1-3 Mayıs tarihlerinde Antalya’da düzenlenen E-Ticaret Kampı’nda MAi 5.0 uygulamalı olarak tanıtıldı. Uygulama ile haftalar süren e-ticaret süreçleri dakikalar içinde gerçekleştirilebilir hale geldi.

SATICIYI KOPYALAYACAK, 23 DİLDE KONUŞACAK

MAi 5.0 ile “MAi Talk” 23 dilde canlı destek sunarken, “MAi Twin” satıcının dijital kopyasını oluşturarak satış yapabiliyor. “MAi Help” 7/24 müşteri sorularına yanıt veriyor, “MAi Social” sosyal medya içerikleri üretiyor ve “MAi Studio” ürün görselleri hazırlıyor.

“AI TİCARET ŞİMDİ BAŞLIYOR”

Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, dönüşümü yöneten şirketlerden biri olmayı hedeflediklerini, MAi’yi tamamen kendi Ar-Ge ekipleriyle geliştirdiklerini ve amaçlarının Türkiye’deki girişimcilerin dünya pazarlarına açılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Sistem, 23 dil desteğiyle küresel satış imkânı sunuyor.

Şirket, 5 bini aşkın mağaza sahibi ve tedarikçi ile e-ticaret ekosistemine katkı sağlamayı sürdürürken küresel büyümeyi hedefliyor.

Global ölçekte e-ticaretin büyük bir dönüşüm içinde olduğunu belirten Mağazanolsun CEO’su Yasemin Çil, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Biz dönüşüme ayak uyduran değil, bu dönüşümü yöneten kuruluşlar arasında yer almayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge yatırımlarımızla tamamen kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen MAi’yi hayata geçirdik. Amacımız; Türkiye’nin 81 ilindeki ev kadınlarının, emeklilerin, engellilerin ve girişimcilerin Mağazanolsun ile Türkiye’de olduğu gibi dünya pazarlarında da ürünlerini satabilmesini sağlamak. MAI 5.0 ile kullanıcılarımız İngilizceden Çince’ye, Fransızcadan Farsçaya, İtalyancadan Japoncaya kadar 23 farklı dilde dünya vatandaşlarına ulaşabilecek.”

DENEYİM GEREKTİRMİYOR

MAi 5.0, e-ticaret deneyimi olmayan kullanıcıların da kolaylıkla satış yapabilmesini sağlıyor. Sistem, fırsat eşitliği ve dil bariyerlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

TEKKART 10’UNCU YILINI KUTLADI

Mağazanolsun’un çatı kuruluşu Tekkart, 10’uncu yılını Antalya’daki E-Ticaret Kampı’nda kutladı. Kurucular, 10 yıllık başarı hikâyesini katılımcılarla paylaştı ve çalışanlar ödüllendirildi.

MAi 5.0 sistemi, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Emre Uygur ile Yapay Zekâ Uzmanı Fatma Ceren Çil tarafından yerli imkânlarla geliştirildi.