Engellilerin askerlik sevinci

Ankara General Eşref Akıncı Kışlası 4. Kolordu Komutanlığı'nda, 77 engelli genç için yemin töreni düzenlendi. Asker üniforması giyen gençler, aileleri ve komutanları huzurunda yemin etti.

ENGELLİLER YEMİN ETTİ

Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip, anayasaya göre askerliğin sadece bir ödev değil aynı zamanda bir hak olduğunu söyledi.

Kimlerin asker olabileceği konusunun ilgili kanunlarla düzenlendiğini ve bazı sağlık kriterleri getirildiğini hatırlatan Kip, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, sağlık durumları nedeniyle askerlik ödevinden muaf olan ancak askerlik görevinden kaçmayarak kahraman Mehmetçiklerimizle birlikte cesurca askerlik yapmak isteyen ve yüreğinde korku barındırmayan, vatan sevgisi taşıyan siz değerli gençlerimizin askerliğin hak olan yönünden belli ölçüyle de olsa istifade etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASKERLİĞİ TECRÜBE ETTİLER

Asker üniformasını giymenin, askeri eğitim yapmanın, asker arkadaşlarıyla kışla atmosferini teneffüs etmenin ve aileler huzurunda askerlik andını içerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri olmanın engelli gençler için de hak olduğuna inandıklarını vurgulayan Kip, "Bu düşüncelerle sizleri davet ettik, sizler de bu davete içtenlikle karşılık verdiniz. Bundan dolayı siz cesur gençlerimize ve sizleri fedakarca yetiştiren değerli ailelerinize takdir ve teşekkürlerimizi sunmak istiyorum." diye konuştu.

Törende, engelli arkadaşları adına konuşma yapan er Osman Akdoğan da hayatlarının en önemli anlarından birini yaşadıklarını ifade etti. Bugün nöbet sırasının kendilerinde olduğunu vurgulayan Akdoğan, "Bizler, bugün buraya vatanımıza, milletimize hizmet etmeye, gerektiğinde vatanımızı ve Cumhuriyetimizi kanımızın son damlasına kadar korumaya, sancağımızın şanı ve askerliğin namusu uğruna canımızı vermeye geldik." dedi.

TAMAMIYLA YAPMAYI İSTERDİK

Bedensel engelli Muhammet Metin'in babası İzzettin Metin, tören sonrası, çok mutlu olduklarını vurguladı. Oğlunun kısa bir süreliğine de olsa askerlik görevini yerine getirmiş olmasının mutluluğunu yaşadığını dile getiren İzzet Metin, tüm askerlere başarılar diledi. Muhammet Metin de güzel duygular içerisinde olduğunu belirterek, "Gönül isterdi ki tamamıyla görevi yerine getirelim ve bu görevi uzun süreli yapalım ama bu duyguyu yaşamak ve temsili dahi olsa bir şeyleri görmek, yeni şeyleri keşfetmek güzel bir duygu. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." şeklinde konuştu.

Engelliler askerlik heyecanı yaşadı VİDEO



BÜYÜK MUTLULUK

Diğer bir engelli asker İbrahim Gündoğdu'nun babası Mustafa Gündoğdu da Türk milletinin gerçekten büyük ve askerine sadık olduğunu bir kez daha gördüklerini belirtti. Gündoğdu, "Çok mutluyuz. Allah herkese nasip etsin başka diyecek bir şey bulamıyoruz. Sağlık ve sıhhatle her zaman bu devletin arkasındayız. Her şey için çok teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

İbrahim Gündoğdu ise üniforma içinde asker olduğunu hissettiğini ve askeriyede neler olduğunu, neler yapıldığını gördüğünü ifade etti. Bu imkanı tanıyanlara teşekkür eden Gündoğdu, "Allah hepsinin yardımcısı olsun. Onları çok seviyoruz. Devletimizin arkasındayız sonuna kadar da arkasında olacağız." dedi. Program, gençlerin aileleriyle fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.