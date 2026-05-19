Ensenizde hörgüç varsa asıl sebebi bakın neymiş!

Boyun ile sırtın birleştiği bölgede oluşan çıkıntı, halk arasında “ense hörgücü” ya da tıbbi adıyla “Buffalo hörgücü” olarak biliniyor.

Pek çok kişi bu görüntüyü yalnızca duruş bozukluğu veya kilo fazlalığına bağlasa da, daha farklı sağlık sinyallerinden biri olabiliyor.

Özellikle masa başında çalışanlar, fazla kilolu bireyler ve ileri yaş gruplarında sık görülen bu durum, zamanla kişinin dış görünüşünü etkileyerek özgüven kaybına da neden olabiliyor.

Estetik açıdan rahatsız edici bulunmasının yanı sıra kıyafet seçiminden günlük yaşam konforuna kadar birçok alanı da etkiliyor.

Peki, birçok kişinin mücadele ettiği Buffalo hörgücü neden oluşuyor? İşte en yaygın sebepleri...

1. Obezite ve kilo artışı

Vücutta genel yağlanmanın artması, ensenin arka kısmında da yağ dokusunun birikmesine yol açabilir. Buffalo hörgücünün en sık görülen nedenlerinden biridir.

2. Uzun süreli kortizon kullanımı

Kortikosteroid içeren ilaçların uzun süre kullanılması, vücutta yağ dağılımını değiştirebilir. Bu durum yüz, karın ve ense bölgesinde yağ birikimine neden olabilir.

3. Cushing sendromu

Vücudun aşırı miktarda kortizol hormonu üretmesiyle ortaya çıkan Cushing sendromu, buffalo hörgücünün klasik belirtileri arasında yer alır. Hastalarda ayrıca kilo artışı, yuvarlak yüz görünümü ve yüksek tansiyon görülebilir.

4. Duruş bozuklukları

Uzun saatler bilgisayar başında çalışmak, sürekli telefona eğilmek ve yanlış oturma alışkanlıkları boyun-sırt bölgesinde belirgin bir çıkıntı oluşmasına neden olabilir. Bu durum gerçek yağ birikiminden ziyade postür kaynaklı olabilir.

5. Osteoporoz ve omurga problemleri

Kemik erimesi nedeniyle omurgada oluşan şekil bozuklukları ve kamburluk, ensede hörgüç benzeri bir görünüm oluşturabilir. Özellikle ileri yaşlarda daha sık görülür.

6. Lipom (yağ bezesi)

Bazı kişilerde ense bölgesinde gelişen iyi huylu yağ bezeleri, buffalo hörgücüne benzer bir çıkıntıya neden olabilir.