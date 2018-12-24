Ensonhaber derledi: Dünya manşetlerinde bugün

Avrupa ve Amerika basınının en çok okunan gazete manşetlerinden derlenen 24 Aralık Pazartesi günü haberlerinde sıklıkla öne çıkan iki konu, Endonezya’da meydana gelen tsunami ve ABD’nin Suriye’den çekilme kararı oldu.

İNGİLTERE - THE TIMES

Birleşik Krallık’ın en çok okunan gazetelerinde The Times, Endonezya’daki tsunami faciasını manşetine taşıdı.

Kraliçe’nin yaklaşan Noel yortusuyla birlikte halka iyi dileklerini sunması ve geçtiğimiz günlerde Gatwick Havalimanı'nda tespit edilen drone nedeniyle uçuşların askıya alınmasına yol açan krizle ilgili gelişmelerse, gazetenin anasayfadan verdiği diğer haberler.

İNGİLTERE - THE GUARDIAN

The Guardian da ana sayfasına tsunami felaketini manşetine taşıdı.

Gatwick Havalimanı-drone krizi, The Times’da olduğu gibi burada da manşetten verildi.

AMERİKA - THE NEW YORK TIMES

Endonezya tsunami faciasına geniş yer veren NYT, Trump’ın son faiz artırım kararı nedeniyle Fed başkanı Powell’i görevden almayı düşündüğü konusunu da ana sayfadan verdi.

Trump’ın, Suriye'den çekilme kararının açıklanmasının ardından savunma bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran James Mattis’in istifasını, konuya yönelik kızgınlığı nedeniyle öngörülen süreden 2 ay öne yürürlüğe koyması ve Trump’ın seçilmesini protesto eden kadınları, 2017'de düzenledikleri büyük eyleme yönelik yapılan anti-semitizm suçlamaları, gazetenin gündemindeki diğer konular arasında.

ALMANYA - DAS BILD

Ülke dışında görev yapan Alman askerlerinin yolladıkları “Mutlu Noeller” mesajını baş sayfadan veren Das Bild, Trump’ın Suriye’de çekilme kararının ardından gelen gelişmeleri ve Endonezya’daki faciayı manşete taşıdı.

FRANSA - LIBERATION

Küresel iklim değişikliğine karşı yürütülen imza kampanyasıyla beraber, Sarı Yelekliler eylemlerinin 5. haftasında devam eden olaylar ve Endonezya’daki kayıplar, Liberation’un gündeminde.

FRANSA – LE FIGARO

Suriye’deki iç savaş sırasında öldürülen Hristiyanlar, din adamları ve yerle bir edilen kiliseler nedeniyle Orta Doğu’da bulunan Hrsitiyan toplumun artan endişeleri, LeFigaro tarafından manşetten paylaşıldı.

ABD askerlerinin Suriye topraklarından çekilmeye başlaması, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Trump’ın bu kararından duyduğu rahatsızlık, iklim değişikliğine karşı yürütülen kampanyalar ve tsunami felaketindeki kayıplar, diğer gündem konuları arasında yer aldı.

FRANSA – LE MONDE

Sarı Yelekli göstericilerin Fransız polisine yönelik şiddetini ve polisin eylemciler karşısındaki “çaresizliğini” gündeme getiren Le Monde, Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ardından yaptığı, “bölgedeki DAEŞ tehdidine karşı Erdoğan’ın idareyi ele alacağına yönelik inancı"na ilişkin açıklamalarına da yer verdi. Tsunami kayıpları, Le Monde’de de baş sayfadan duyuruldu.