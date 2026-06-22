Ensonhaber sordu: Eşiniz çalışma derse ne yapardınız?

Ensonhaber, viral olan röportajlarına her geçen gün bir yenisini ekliyor.

Dijital medyada öncü durumda bulunan Ensonhaber, içerikleriyle milyonlara ulaşmayı sürdürüyor.

Sosyal medya platformlarında lider durumda bulunan Ensonhaber, farklı görüş ve yorumları vatandaşlarla buluşturuyor.

Bu kez sokak röportajında muhabirimiz Taha Gecü, "Eşiniz çalışma derse ne yapardınız?" diye sordu.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLAR GELDİ

Röportaj için mikrofon uzattığımız vatandaşlar, birbirinden ilginç ve samimi cevaplar verdi.

Bazıları eşinin kazancına bağlı olduğunu söylerken, bazıları da “Beni ailem boşuna okutmadı, çalışırım.” cevabını verdi.

"AĞZINI BURNUNU KIRARDIM"

“Ben eşimin ağzını burnunu kırardım; vallahi yok yok, zengin de olsa esareti kabul etmem.” diyenlerin de olduğu görüldü.

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