EPDK, lisanssız elektrik üretimleri için yeni süreci başlattı

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik yeni düzenlemeler yaptı.

Konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 10 yıllık lisanssız üretim süresi dolan ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında bulunan lisanssız elektrik üretim tesislerinde, 2026 yılı boyunca üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek.

"LİSANSSIZ ÜRETİCİ-2" TARİFESİ UYGULANACAK

Öte yandan 12 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim faaliyetine devam eden elektrik üretim tesislerine, söz konusu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren veriş yönlü dağıtım bedeli olarak "Lisanssız Üretici-2" tarifesi uygulanacak.