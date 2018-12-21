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EPDK'dan önemli elektrik kararı

EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler, serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek.

Haber Merkezi | 21.12.2018 - 10:01..
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EPDK'nin kurul kararına göre, aylık elektrik faturası 67 lira ve üzerinde olan aboneler, serbest tüketici uygulamasından yararlanabilecek.

LİMİT DÜŞÜRÜLDÜ

EPDK tarafından elektrikte yıllık 2 bin kilovatsaat olan serbest tüketici limiti, 2019 yılı için bin 600 kilovatsaate düşürüldü.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, serbest tüketici limiti değerine karşılık gelen piyasa açıklığının talep tarafında yüzde 95,4 olarak hesaplandığı ifade edildi.

KİLOVAT BAZINDA DÜZENLEME

Uygulamayla, aylık elektrik faturası yaklaşık 67 lira ve üzerinde olan abonelerin, yılbaşından itibaren serbest tüketici haklarından yararlanabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Serbest tüketici limitinin 2 bin kilovatsaatten bin 600 kilovatsaate düşürülmesiyle birlikte ilave olarak 4 milyon 968 bin 344 abone serbest tüketici niteliğine kavuşmuştur. Ülkemiz genelinde yıllık tüketimi bin 600 kilovatsaatten fazla tüketimi olan abone sayısı, toplam 19 milyon 501 bin 400'dür. Ülkemiz elektrik piyasası esas itibarıyla ikili anlaşmalara dayalı bir piyasa olup piyasada rekabetin tesis edilmesinin önemli araçlarından biri serbest tüketici uygulamasıdır. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata çerçevesinde serbest tüketici, tedarikçisini serbestçe belirleyebilmekte ve tedarikçisi ile imzaladığı ikili anlaşma kapsamında elektrik enerjisi satın alabilmektedir."

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