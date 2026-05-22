Epstein soruşturmasında Kongre'ye 3 yeni isim sunuldu

ABD’de reşit olmayanlara yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’e ilişkin soruşturmada, yeni gelişmeler yaşandı. ABD Kongresi’nde yürütülen incelemelerde, Epstein’in uzun yıllar asistanlığını yapan Sarah Kellen’ın verdiği ifade gündeme geldi.

CNN’in aktardığı bilgilere göre Kellen, Kongre’nin Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’nde gerçekleştirilen kapalı oturumda ifade verdi.

KONGRE’YE 3 YENİ İSİM İDDİASI

Komite Başkanı James Comer, Kellen’ın soruşturma kapsamında Epstein ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü üç yeni ismi yetkililerle paylaştığını açıkladı.

Comer, bu ifadelerin soruşturmanın kapsamını genişletebileceğini belirterek, her yeni beyanın sürece yeni boyut kazandırdığını ifade etti.

“SORUŞTURMA YETERSİZ YÜRÜTÜLDÜ” ELEŞTİRİSİ

James Comer, Adalet Bakanlığının Kellen’ı 2019 yılına kadar sorgulamamış olmasının, soruşturmanın eksik yürütüldüğüne işaret ettiğini savundu.

Comer, “Her yeni ifade, federal makamların mağdurları yeterince koruyamadığını gösteren yeni bir kanıt ortaya koyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

KELLEN: BEN DE İSTİSMARA UĞRADIM

Kongre’de ifade veren Sarah Kellen’ın, Epstein’in suç ortağı olduğu yönündeki iddiaları reddettiği belirtildi. Kellen’ın, ayrıca Epstein tarafından cinsel ve psikolojik istismara maruz kaldığını söylediği aktarıldı.

EPSTEIN DAVASININ ARKA PLANI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olan çok sayıda kız çocuğuna yönelik istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanmış, 2019 yılında New York’taki Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulunmuştu.

ÜNLÜ İSİMLER GÜNDEMDE

Epstein davasına ilişkin açıklanan dosyalarda, daha önce birçok siyasetçi, iş insanı ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin adları yer almıştı. Ancak ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), “müşteri listesi” iddialarına dair somut bir kanıt bulunamadığını açıklamıştı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

ABD Kongresi ve ilgili kurumların yürüttüğü incelemelerin sürdüğü, yeni ifadelerle dosyanın genişlemeye devam ettiği bildiriliyor.