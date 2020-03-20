Erbaş: Cemaatle namazda ısrar etmek caiz değil

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan kararlara uymamanın toplum sağlığını tehlikeye düşürecek büyük bir vebal ve kul hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Erbaş, cuma mesajında, dünya genelinde koronavirüs salgınının hızla yayıldığını Türkiye'nin de maalesef virüs tehdidi altında bulunduğunu anımsattı.

"YAŞLILARIN CAN GÜVENLİĞİNİ KORUYUN" VURGUSU

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasıyla virüs tehdidi bitene kadar camilerde cemaat ile namaz kılınmasına ara verildiğini hatırlatan Erbaş, vatandaşların sağlığını korumaya, bilhassa yaşlıların can güvenliğini sağlamaya ve muhtemel zararları önlemeye yönelik alınan bu karara uymanın insani ve vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdiklerini, sağduyulu halkın desteğinin de kendilerini memnun ettiğini vurguladı.

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"MÜMİN, HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIR"

Virüsün yayılmasını önlemek için yetkili mercilerin uyarılarının dikkate alınması gerektiği tavsiyesinde bulunan Erbaş, musibetler karşısında "mümince duruş" için 3 temel ilkenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Ali Erbaş, bu 3 ilkeyi tedbir, tevekkül ve dua olarak sıraladı.

Erbaş, "Mümin, elinden gelen her türlü önlemi alır, akıllı ve sorumlu davranır, kul hakkını gözeterek hem kendisini hem de sevdiklerini tehlikelerden korur." değerlendirmesinde bulundu. Toplum sağlığını tehlikeye düşürecek davranışların kul hakkı olduğunu ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"CEMAATLE NAMAZDA ISRARCI OLMAK CAİZ DEĞİL"

"Bütün bir toplumu ve insanlığı tehdit eden bir salgın sebebiyle alınan bu kararlara uymamak toplum sağlığını tehlikeye düşürecek ciddi bir hata, büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Dolayısıyla söz konusu kararlara uymak dini bir gerekliliktir, cuma ve cemaatle namaz konusunda ısrarcı olmak ise dinen caiz olmayan bir tutumdur."

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"TEMİZLİĞE ÖZEN GÖSTERMEK HER MÜSLÜMAN'IN VAZİFESİ"

İslam'ın temel ilkelerinden birinin insan hayatını korumak olduğunu belirten Ali Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bu ilke gereği, insanın canına halel getirecek davranışlarda bulunmak, dinimizce büyük günahlardan biri sayılmıştır. Her insanın akıl ve beden sağlığını koruma hakkı olduğu gibi, diğer insanların sağlığını da tehlikeye atmama sorumluluğu vardır. Bu sebeple, kişisel temizliğe ve çevre temizliğine özen göstermek, sağlıklı beslenmek, uyku ve ibadet düzenini dengeli biçimde ayarlamak her Müslüman'ın vazifesidir.

Nitekim Sevgili Peygamberimizin ifadesiyle, sağlık en büyük nimetlerden biri olup maalesef insanların çoğu bunun değerini bilmeyerek aldanmaktadır. Oysa Rabbimiz tarafından insana emanet edilen mümtaz değerler olan aklımız ve bedenimiz, korunmayı ve iyilik yolunda kullanılmayı hak etmektedir."

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HZ. PEYGAMBER'İN KARANTİNA UYGULAMASI

İslam dininin Müslümanlar'dan, hastalıklara karşı şifa aramalarını ve tedavi olmalarını istediğini ve Hazreti Muhammed'in de tavsiyelerinin bulunduğunu aktaran Erbaş, "Hz. Peygamber, karantina uygulamasını asırlar önce ümmetine öğretmiştir. 'Hastalık taşıyan kişi sağlam kişinin yanına gitmesin.' buyurarak salgın hastalığa karşı tedbirli olunmasını vurgulayan da yine Yüce Peygamberimizdir. Bulaşıcı hastalığı olan bir kişiyle musafaha yapmayarak onu geri göndermesi, Peygamberimizin toplum sağlığını koruma yönündeki kararlığını açıkça göstermektedir." ifadelerine yer verdi.