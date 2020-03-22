Erbaş: Sigarayı bırakalım, bağışıklığı güçlendirelim

Koronavirüs salgınının yaşandığı bir dönemde, bağışıklık sisteminin güçlü olması önem arz ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, sigaranın uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli ölçüde azalttığını ve koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getirdiğini belirtti.

SİGARA HARAM

Sigaranın dinen haram olduğunu hatırlatan Erbaş, Türkiye'de günde 320, dünyada ise günde 16 bin 500 kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

SİGARA, AKCİĞER SAVUNMASINI BOZUYOR

"Sigarayı bırakalım" çağrısı yapan Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Sigara, uzmanlara göre akciğerlerin savunmasını önemli bir ölçüde bozuyor. Bu da koronavirüse karşı kişiyi savunmasız hale getiriyor. Dinen haram olan sigarayı bırakalım, bağışıklığımızı güçlendirelim."