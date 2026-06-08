Erbil'de uçuşlar durduruldu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'deki Uluslararası Erbil Havalimanı'ndaki uçuşlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle 72 saatliğine durduruldu.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
İsrail'in İran'a saldırıları bölgede gerginliği yükseltti.
İran'da 3 havalimanının uçuşları iptal etmesinin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan Uluslararası Erbil Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.
72 SAAT BOYUNCA UÇUŞ YOK
Erbil'deki havalimanında uçuşlar, 72 saat boyunca yapılmayacak.
Irak Sivil Havacılık Otoritesi, güvenlik gelişmeleri nedeniyle ülke genelindeki uçuşları 72 saat süreyle durdurma kararı aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)