Erciyes'te 19 Mayıs zirve hayali, fırtınaya takıldı

Türkiye’nin önemli kış ve dağcılık merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen anlamlı bir tırmanışa ev sahipliği yaptı. Ancak zirveye ulaşma hedefi, olumsuz hava koşullarına takılarak yarıda kaldı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen 86 dağcı, Erciyes Dağ Evi Kamp Alanı’nda bir araya gelerek gece saatlerinde zirve yolculuğuna başladı.

ZİRVE YÜRÜYÜŞÜ GECE SAATLERİNDE BAŞLADI

Dağcılar, saat 03.30’da başlayan tırmanışla birlikte Erciyes’in zorlu parkurlarında ilerlemeye çalıştı. Hedef, 19 Mayıs’ı zirvede kutlamaktı.

Ancak yükseldikçe etkisini artıran soğuk hava, şiddetli rüzgar ve yoğun sis, ekibin ilerleyişini zorlaştırdı.

FIRTINA VE TİPİ ZİRVEYİ ENGELLEDİ

Yaklaşık 3 bin 600 metre irtifaya kadar ulaşan dağcılar, burada etkisini artıran tipi ve görüş mesafesini neredeyse sıfıra indiren sis nedeniyle güvenlik riskiyle karşı karşıya kaldı.

Olumsuz hava şartlarının artması üzerine ekip, zirveye devam etmeme kararı aldı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE GERİ DÖNÜŞ KARARI

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve il temsilciliği koordinesinde yapılan değerlendirme sonrası faaliyet iptal edilerek dönüş süreci başlatıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu yetkilileri, sporcuların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini vurguladı.

Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz, “Zirve her zaman orada durur, önemli olan sporcuların güvenle geri dönmesidir” diyerek kararın güvenlik odaklı olduğunu ifade etti.

ZORLU ŞARTLARDA KONTROLLÜ DÖNÜŞ

Yoğun sis ve tipi altında kontrollü şekilde inişe geçen dağcılar, güvenli biçimde kamp alanına doğru geri döndü. Etkinlik, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Yetkililer, dağcılığın sadece cesaret değil aynı zamanda doğru zamanda geri dönme disiplini gerektirdiğini bir kez daha hatırlattı.