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Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı

Korona salgınına karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, virüs deneyimini aktardı.

DHA |
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Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı

Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı.

tedavi çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaştı.

"45 GÜN KARANTİNAYA GİRİYORUZ"

Ovalı ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Bugünden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı

Ercüment Ovalı aşı testine başladı

"VİRÜS ÇOK ETKİLİ"

Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, "Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini  beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuc:Test tekrarı..." bilgisini verdi

Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

ERCÜMENT



OVALI



ERCÜMENT OVALI



Aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar -6

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Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı

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