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Ercüment Ovalı korona aşısı için çalışıyor

Türkiye'de koronavirüse karşı aşı çalışmalarına başlayan Ercüment Ovalı, geçtiğimiz yıllarda aldığı ödülü Afrin'deki kahraman askerlerimize armağan etmişti.

Haber Merkezi |
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Ercüment Ovalı korona aşısı için çalışıyor

Dünyanın her yerine yayılan koronavirüs, Türkiye'de de alınan tedbirlere rağmen tüm illere yayıldı.

Bilim adamları koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları yaparken,  Türkiye'de de bu adımı atan bilim adamlarından biri Ercüment Ovalı oldu.

28 kişilik ekibiyle koronavirüs aşısı için çalışmalara başlayan Ercüment Ovalı, 2018 Yılın Bilim Ödülü'nü almıştı.

Ovalı, ödülünü şehit Eren Bülbül'e ve Afrin'de teröre mücadele veren Mehmetçik'e adamıştı: "O gün bir çocuk evinin önünde vurulmuştu. Onu korumak için bir astsubay üzerine kapanmış ve üzerinden 41 kurşun çıkmıştı. Ödül haberini verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit astsubayıma ithaf ediyorum. Eren Bülbül'ün ailesine, o şehit astsubayımın ailesine ve de şu anda Afrin'de olan Türk çocuklarına selam ediyorum."

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e adadı VİDEO


SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ONAY ALDI

Kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, projesinin Sağlık Bakanlığı'ndan onay aldığını duyurdu.

Ercüment Ovalı korona aşısı için çalışıyor

Ercüment Ovalı korona aşısı için çalışıyor

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