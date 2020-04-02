Ev karantinasında olan Erdal Özyağcılar, can sıkıntısından mutfağa girdi ve lavaş pişirdi.
Evinde ilk kez lavaş yapmayı denediğini söyleyen Özyağcılar, önce lavaşları ince ince açtı sonra da tavaya attı.
"INSTAGRAM'DAN ÖĞRENDİM"
Oyuncu, “Efendim lavaş yapıyoruz. Bu tarifleri Instagram’dan öğrendik, bir yazardan öğrendik. Oklavamız olmadığı için Zeynep’in aksesuarlarını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle açıyoruz. Nasıl güzel oluyor mu efendim. Ne yapalım korona günlerinde evimizde lavaş yapıyoruz” diyerek lavaşın nasıl yapıldığını anlattı.
Erdal Özyağcılar, lavaş yaptı ViDEO