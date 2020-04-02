Erdal Özyağcılar, lavaş yaptı

1 Antalya Valisi'nin mantar isyanı Korona vakasının düşük olduğu Antalya'ya mantar toplama bahanesiyle gelenler için Valilik'ten açıklama geldi.

2 Türk Edebiyatı’nın özel isimlerinden Sabahattin Ali Kürk Mantolu Madonna ile gönlümüze taht kurmuş, daha nice güzel eserin ardından o güzel beyninden çıkanlara darbelerle yaşamı son bulmuş Sabahattin Ali’nin hayat hikayesidir.

3 88 ülke, Türkiye'den ekipman desteği istedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En son Almanya'nın da 2 milyon maske talebi olmuştu. İngiltere'nin de yeni bir talebi oldu" dedi.

4 Sabahattin Ali kimdir Kürk Mantolu Madonna ile gönlümüze taht kurmuş, daha nice güzel eserin ardından o güzel beyninden çıkanlara darbelerle yaşamı son bulmuş Sabahattin Ali’nin hayat hikayesidir.

5 Esra Balamir: Sanırım ben de koronavirüs oldum Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ünlüleri de hasta etmeye devam ediyor.

6 Dybala: Ronaldo'ya senden nefret ediyoruz dedim Dybala, Ronaldo ile ilk tanıştığında kendisine neler söylediğini anlattı. Arjantinli yıldız, "Beni çok şaşırttı aslında, daha farklı biri olmasını bekliyordum" dedi.