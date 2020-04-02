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Erdal Özyağcılar, lavaş yaptı

Koronavirüs sebebiyle evinden çıkmayan ünlü isim Erdal Özyağcılar, mutfağa girdi.

Haber Merkezi |
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Erdal Özyağcılar, lavaş yaptı

Ev karantinasında olan Erdal Özyağcılar, can sıkıntısından mutfağa girdi ve  lavaş pişirdi.

Evinde ilk kez lavaş yapmayı denediğini söyleyen Özyağcılar, önce lavaşları ince ince açtı sonra da tavaya attı.

"INSTAGRAM'DAN ÖĞRENDİM"

Oyuncu, “Efendim lavaş yapıyoruz. Bu tarifleri Instagram’dan öğrendik, bir yazardan öğrendik. Oklavamız olmadığı için Zeynep’in aksesuarlarını kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle açıyoruz. Nasıl güzel oluyor mu efendim. Ne yapalım korona günlerinde evimizde lavaş yapıyoruz” diyerek lavaşın nasıl yapıldığını anlattı.

Erdal Özyağcılar, lavaş yaptı ViDEO

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