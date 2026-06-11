Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi

Futbolda bahis soruşturmasında yeni gelişme...

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Devam eden soruşturmada dikkat çeken bir karar çıktı.

Timur'un avukatları, tutukluluk incelemesi kapsamında hazırladıkları tahliye talepli dilekçeyi savcılığa sundu.

Timur, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

29 ARALIK'TA TUTUKLANDI

29 Aralık tarihinden tutuklana Timur, 164 gün cezaevinde kaldı.

ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Timur hakkında ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Timur'un ortağı ve sahibi olduğu, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

İş insanı ve eski Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından 29 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Futbolda bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Timur'un dosyası, emniyetteki işlemlerin ardından mevcut soruşturmadan ayrılarak Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na aktarılmış ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verilmişti.