Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin ile görüşecek. Rusya ziyareti öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, seçim gündemine dair önemli ifadeler kullandı.

İstanbul'da 13-14 bin farkla kimsenin kazandım diyemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Ne diyor vatandaş 'Benim hukukumu koru'. Biz burada organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz diyorlar." dedi.

Erdoğan: 13-14 bin oy farkla kimsenin kazandım deme hakkı yok ViDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Rusya ile sizlerin de yakından izlediği yoğun bir temas içerisindeyiz. İş birliğimiz her geçen gün artarak devam ediyor. 2010 yılında tesis ettiğimiz üst düzey iş birliği toplantıları, aynı şekilde kurumsal bir özellik arz etmek suretiyle devam etmektedir.

Bu toplantı, Sayın Putin ile yılbaşından bu yana üçüncü defa yüz yüze gerçekleştireceğimiz bir görüşmedir. İkili ilişkilerimizi, Suriye meselesini değerlendireceğiz.





İLİŞKİLERİMİZ TÜM ALANLARDA GELİŞİYOR

Rusya ile ilişkilerimiz tüm alanlarda gelişmeye devam ediyor. Ticaret hacmimiz 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Bu rakamın çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Türk ve Rus iş adamlarıyla bu seyahatimizde bir araya geleceğiz, Putin de iş adamlarımıza hitap edecek.





RUSYA İLE VİZE SERBESTİSİ

Vize serbestisi konusu da elbette gündemimizde yer alan önemli bir başlık. Hususi pasaport hamilleriyle, tır şoförleri için vize muafiyetinin hızlıca hayata geçmesi sonra da tüm vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde genişletilmesi amacımız.

BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Bütün hazırlıklarımız yapılmış durumda. O sır cümle var ya o sır cümle aynen masadadır. Bir gece ansızın gelmesi gereken ya da gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bu seyahatimizde özellikle ikili görüşmemizde ele alacağımız konulardır.





NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARI

Netanyahu'nun yaptığı her iş, uluslararası hukuka aykırıdır. Her şey yasa dışıdır. BM'nin almış olduğu kararlara da aykırıdır. Amerika'yı arkalarına almak suretiyle bugüne kadar hep bu adımları atmışlardır. Golan ile atılan adımlarda da Batı Şeria ile ilgili adımlarda da bunu görüyoruz. Amerika böyle bir adım atarken BM buna uymuş mudur? Hayır. Sadece aynı takım elbise ile çıkıp Amerika'da basın toplantısı yapmak suretiyle oldu bittiye getirmek istemeleri ve İsrail'deki yapılacak seçimden dolayı böyle bir adım atılması ve Orta Doğu'ya karanlık gelecek hazırlanması kabul edilebilecek bir şey değildir. Batı Şeria, Filistinlilerin topraklarıdır.





İSTANBUL'DA İTİRAZ SÜRECİ

Bütünü usulsüz. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı YSK'dır. YSK, özellikle tüm siyasi partileri sadece AK Parti'ye ait bir şey değil. Bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında hukuk çerçevesinde koruma mecburiyetimiz var. Ne diyor vatandaş 'benim hukukumu koru'. Biz burada organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz diyorlar.





Ortada 320-330 bin civarında geçersiz oy var. Bunun sayımını yapamayız diyorsanız bunun ötesinde bir şey var. Geçmişte Türkiye'de Yalova'da, Ağrı'da bunun örnekleri var. Dünyaya bakıyorsunuz bırakın itirazları Amerika'da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz seçimin yenilenmesine gidiyor. Bazı eyaletlerde yüzde 2. Bu kadar az bir farkla seçimi kazanması halkı rahatlatmaz diye düşünüyor.

KAZANDIM HAVASINA GİRMEYE HAKLARI YOK

10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da 13-14 bin oy farkla seçimi kazandım havasına girmeye kimsenin hakkı yoktur. Gönüllerin huzur bulabilmesi için bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri ilçe seçim kurulu, il seçimi kurulu, YSK'dır. Bu itiraz mercileri biter bundan sonra çıkan sonuca başımız gözümüz üzerinde deriz bu kadar basit. Sandıkta hırsızlıklar var. YSK'ya gidiş, sandıktaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. Diğeri ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan bu yürütülecektir. Temennim odur ki en iyi şekilde ortaya koyarız.





CHP'NİN İSTANBUL PANKARTLARI

Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Bazen izliyoruz 'Neden teşekkürler İstanbul megabordlara asıldı?' diye soruyorlar veya tartışıyorlar. Kariyerleri olan tipler tartışıyor. Bir seçim geçilmiş bu seçimin neticesinde ben genel başkan başkanım, İstanbul'daki adayımla birlikte İstanbul halkına teşekkür etmekten daha tabii ne olabilir.

Aynı şeyi Bay Kemal adayı ile birlikte asabilir. Bütün mesele YSK'nın noktayı koyduğu o son andır. Bunlar bizi çok da rahatsız etmez. Karşı taraf ne kadar rahatsız oluyorsa da bizim İstanbul halkına teşekkür etmekten daha doğal ne olabilir. 11 milyon oyunu kullanıyor o gün bütün hassasiyetiyle gönlünü veriyor. Buna muhalefet de teşekkür eder, biz de teşekkür ederiz."

