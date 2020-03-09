Erdoğan, AB kurum başkanlarıyla görüştü

Avrupa Birliği (AB), Suriye'den Avrupa'ya doğru hareketlenen sivil göçün başladığı günden itibaren, Türkiye'ye birçok vaatte bulunarak göçten korumaya çalıştı.

Türkiye milyonlarca sivile evsahipliği yaparak milyarlarca dolar harcadı.

Son olarak Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye, vaatlerini yerine getirmeyen Avrupa ülkelerinin de bu göçten nasibini alması için kapıları göçmenlere ardına kadar açtı.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının Avrupa'daki yankıları sürüyor.

YUNANİSTAN'A DESTEK ZİYARETİ YAPMIŞLARDI

Binlerce sivilin Yunanistan sınırına dayanmasının ardından, AB kurum başkanları Yunanistan ile dayanışma adına Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ziyaret etmişti.

ERDOĞAN BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Bir dizi çalışma ziyareti için Bürüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Miçotakis'i ziyaret eden Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü.

"DİYALOĞA HAZIRIZ"

Charles Michel, bugün Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin basına verdiği demeçte, ''Türkiye ile diyalog kurmaya hazır. Farklı konularda farklı görüşlerimiz var. Bu nedenle farklı sorunlarımızın üstesinden gelebilmemiz için dürüst ve açık bir diyalog önemli." ifadelerini kullanmıştı.