taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4829
Euro
6.1618
Altın
1495.99
Borsa
98056.47
Gram Altın
264.522

Erdoğan: ABD ile birlikte harekat merkezi kuruyoruz

CUmhurbaşkanı Erdoğan, tarih vermemekle birlikte, Suriye'de güvenli bölge için ABD ile birlikte bir 'harekat merkezi' kurulacağını söyledi.

AA | 08.08.2019 - 04:45..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Erdoğan: ABD ile birlikte harekat merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan: ABD ile birlikte harekat merkezi kuruyoruz

ABD İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ

Milli Savunma Bakanlığı ile ABD heyeti arasındaki görüşmelere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"3 günlük bir görüşme periyodu oldu. Bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. (Suriye'de barış koridoru) Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır."

Bunun "Adım atıldı mı?" sorusunun cevabı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı: 1 ölü 36 yaralı

Atambayev'in gözaltısı Kırgızistan’ı karıştırdı: 1 ölü 36 yaralı

23
ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

ABD'nin sosyalist başkan adayı: Uzaylıları ifşa edeceğim

37
Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

Ay'da hayatta kalan ilk canlı türü: Su ayıları

13
Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

Başakşehir'de Okan Buruk ve Chedjou, koridorda kart yedi

6
Amcasının oğlunu, kurduğu pusuda öldürdü

Amcasının oğlunu, kurduğu pusuda öldürdü

3
ABD: DEAŞ Suriye ve Irak'ta yeniden canlanıyor

ABD: DEAŞ Suriye ve Irak'ta yeniden canlanıyor

9
Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

Polisten hırsızlara karşı uygulamalı uyarılar

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir