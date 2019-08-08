Erdoğan: ABD ile birlikte harekat merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD İLE ORTAK HAREKAT MERKEZİ

Milli Savunma Bakanlığı ile ABD heyeti arasındaki görüşmelere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"3 günlük bir görüşme periyodu oldu. Bu görüşmeler gerçekten olumlu bir istikamette devam etti. Bu görüşmeler yine devam edecek ancak şimdi bir adım atılıyor. (Suriye'de barış koridoru) Tarih vermeyeceğim şimdi Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezinin kurulmasının kararı verildi. Bu harekat merkezini kurmak suretiyle buradaki süreç başlatılacaktır."



Bunun "Adım atıldı mı?" sorusunun cevabı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Adım birlikte atılıyor. Burada aslolan Fırat'ın doğusunda bu adımın atılması meselesiydi. Bu da şimdi Amerikalılarla birlikte gerçekleştiriliyor." dedi.