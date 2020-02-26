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Erdoğan'a AK Parti grup toplantısında doğum günü sürprizi

Bu gün 66 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeleri, doğum gününe özel video hazırladı

AA | 26.02.2020 - 11:43..
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Erdoğan'a AK Parti grup toplantısında doğum günü sürprizi

AK Parti grup toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise  partisinin grubuna 66. Yaş gününde hitap etti...

Toplantı öncesi parti üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü unutmayarak özel doğum günü videosu hazırladı.

Erdoğan'a AK Parti grup toplantısında doğum günü sürprizi

"İYİ Kİ DOĞDUN REİS"

Daha sonra grup toplantısının yapılacağı salona Erdoğan, parti üyelerinin "iyi ki doğdun Reis" tezahüratlarıyla giriş yaptı..

Erdoğan'a AK Parti grup toplantısında doğum günü sürprizi

"VİDEODA GÜZEL TESPİTLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan doğum günü sürprizi için "Doğum günü sürprizi benim için çok duygulu oldu. Videoda güzel tespitler vardı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi

AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü için video İZLE

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