Erdoğan, Atatürk'ü anma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle düzenlenen anma töreninde değerlendirmelerde bulundu.

SAVAŞLAR VE HARF DEVRİMİ

Tarihteki okuma yazma oranı verilerine ilişkin konuşan Erdoğan, Osmanlı döneminde okuma yazma oranının yüzde 50 seviyesinde olduğunu ancak; savaş dönemiyle başlayan sürecin Harf Devrimi ile devam etmesinin okuma yazma oranını düşürdüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harf Devrimi okuma yazma oranını düşürdü ViDEO

OSMANLI'DA NÜFUSUN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi; "Rahmetli Kemal Karpat Hocamız başta olmak üzere; liyakatlerine kimsenin itiraz edemeyeceği tarihçiler, geçtiğimiz asrın başında Osmanlı toplumunda okuma-yazma bilenlerin oranının nüfusun yarısından fazla olduğunu belirtiyor. Dikkat edin. Bu, aynı dönemde bölgemizdeki Rusya, İspanya, İtalya başta olmak üzere pek çok ülkeyle karşılaştırıldığında gerçekten çok yüksek bir oranı ifade ediyor.





SAVAŞLARDA KAYBEDİLENLER VE SINIR DIŞINDA KALANLAR

Balkan Savaşları ile başlayan, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi ile devam eden süreçte, maalesef bu okur-yazar nüfusumuzun büyük bir kısmını kaybettik. Özellikle erkek nüfusunun önemli bir kısmı şehit oldu. Çanakkale'yi düşünün. Hani; kınalı kuzular diyoruz ya. Biz onları orada kaybetmedik mi? Bunlar sıradan işler değil. O durumlara düştük.

Toplam nüfusumuzun bir kısmı da sınırlarımız dışında kaldı.





HARF DEVRİMİ İLE HER ŞEY SIFIRLANDI...

Bir de buna Cumhuriyet ile birlikte gerçekleşen Harf Devrimi ile adeta her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde, elbette ülkemiz okuma-yazma oranının çok düşük olduğu bir dönemi yaşadı.

Bunun suçunu Osmanlı'ya yüklemek; tam anlamıyla bir buhtandır. Nitekim, Türkiye zaman içinde yüzde 100'lük bir okuma-yazma seviyesine ulaşmıştır."