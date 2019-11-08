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Erdoğan: Bizim anlayışımız Suriyelileri göndermeye izin vermez

Suriyelilerin geri gitmesini isteyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna izin vermeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 08.11.2019 - 18:55..
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Erdoğan: Bizim anlayışımız Suriyelileri göndermeye izin vermez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Erdoğan konuşmasına Suriye'de büyük bir mücadele içerisinde olan Türk askerine ve Suriye Milli Ordusu'na dualar ederek başladı.

"BİZİM KARDEŞLİK ANLAYIŞIMIZ SURİYELİLERİN GİTMESİNE MÜSADE ETMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyelilerin gitmesini isteyenlere cevap verdi. Erdoğan,  "Hani birileri diyor ya "Suriyeliler gitsin" asla biz bunlara eyvallah edemeyiz. Onları bombaların altına gönderemeyiz. Bizim kardeşlik anlayışımız bu.

Ülkemizden binlerce, on binlerce kilometre ötedeki insanların derdiyle bizi dertlendiren İslam ortak paydasıdır, ümmet olma şuurudur.
Günde 5 vakit yönümüzü Kabe'ye dönerken, ellimizi semaya açarken, selamlaşırken, musafaha yaparken bir kez daha millet olmanın, ümmet olmanın şuuruna ereriz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Bizim anlayışımız Suriyelileri göndermeye izin vermez VİDEO

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