Erdoğan: Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında gündeme dair yaptığı açıklamalarda erken seçim tartışmalarına da noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıklarımızı 2023 Haziran'ına yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİMİZ 2023 HAZİRAN"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Defaatle söyledim, Cumhur İttifakımızda sayın Bahçeli de söyledi. Bizim seçimimiz 2023 Haziran'dır. Buradan bizim sapmamız sözkonusu değildir. Bazı yalan yanlış tarih açıklayanlar kendilerini buğday ambarında sananlardır. Biz bu ülkede açıklanan tarihlerde seçim yapmasını birilerine öğreteceğiz. Bunu öğrenecekler. Şu anda hazırlıklarımızı 2023 Haziran'ına yapıyoruz. Kongrelerimiz yürüyor şu anda." dedi.