Erdoğan: Devlet terbiyemize uymaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"S-400'DE GERİ ADIM YOK"

S-400 anlaşmasından dönüş olmayacağını "Şimdi burada tükürdüğümüzü yalarsak devlet terbiyemize uymaz, benim de devlet adamlığıma uymaz. Böyle bir şeyi yapamayız" sözleriyle dile getiren Erdoğan, F-35 konusunda da Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını, buna karşılık ABD'nin yanlış adımlar attığını belirterek "Bir yere kadar sabredeceğiz" dedi.

"ORTAK YAYININ CİDDİ ETKİLERİ OLABİLİR"

Cumhur İttifakı ve 23 Haziran seçimlerine ilişkin olarak da önemli mesajlar veren Erdoğan, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayının, seçim sonucuna ciddi etkileri olabileceğini söyledi

"FRANSA'NIN DOĞU AKDENİZ'DE İŞİ NE?"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik çıkışını da değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:



"Doğu Akdeniz’de söz söyleme hakkı olanlar konuşabilir. Fransa’nın Doğu Akdeniz’de söz söyleme hakkı nereden çıktı? Doğu Akdeniz’e kıyıdaş mı? O kendine göre gelin güvey oluyor. Böyle bir şey yok. Kıbrıs’ta biz garantör ülkeyiz. Yunanistan, İngiltere garantör ülke. Bu ülkeler bir şey söylerse anlarım. Fransa’nın ne işi var burada? Eğer diyeceksen ‘benim de TOTAL şirketim anlaşmalar yapmış; bırak da TOTAL konuşsun o zaman. O da nereye kadar bu konuda konuşmasını sürdürebilir o da ayrı mesele. Senin Fransa olarak böyle bir şey söyleme hakkın, yetkin yok. Uluslararası hukuka göre Kıbrıs’ın bütününde yaşayan halk, oradaki sulardan çıkan bütün imkan neyse onu ortaklaşa paylaşır. Olay bu. Orada benim soydaşımın hakkı var. Biz bu hakkın takipçisiyiz. Bu hakkı yedirmeyiz. Güneyin de aynı şekilde eşit oranda hakkı var. Ama kuzeydeki benim Türk soydaşlarımdan farklı değil. Aynı hakka sahip. Bunun ölçmesi biçmesini güneydeki yapacaksa, kuzeyin aldatılmasını görmezlikten gelebilir miyiz? Fransızın burada ne işi var? O kendine göre durumdan vazife çıkarıyor. Sayın Macron bu işlerde çok acemi. Hala alışamadı bu işe. Herhalde alışana kadar da çok vakit geçecek."