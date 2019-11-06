Erdoğan: Dindar gençlik istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'ne katıldı.

Beştepe'deki törende konuşan Erdoğan, "Dindar nesil" vurgusunda bulundu.

İlahiyat öğrencilerine ve mezunlarına hitap eden Cumhurbaşkanı, dindar bir neslin yetiştirilmesi durumunda sokakta tinerci, hırsız ve alkolik görülmeyeceğini ya da minimize olacağını ifade etti.

Erdoğan: Dindar nesil yetiştirirsek alkolik kalmaz VİDEO

"GENÇLİK BİLECEK Kİ ALKOL HARAMDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biz, dindar bir gençlik dedik, imam hatipliler bile bana saldırdır. Dindar bir gençlik istiyoruz dediğim için. Bugün yine aynısını söylüyorum. İnşallah dindar bir gençlik, dindar bir nesil sizin ellerinizde yetişecek. Bunu başardığımız takdirde; çarşıda, sokakta, pazarda tinercisini görmeyiz. Hırsızını görmeyiz veya minimize ederiz. Alkolikleri görmeyiz. Niye? Çünkü dindar gençlik bilecek ki alkol haramdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmam hatip eğitiminin yaygınlaştırılmasını acı bir süreçle hatırlıyoruz. İmam hatip kapısında kızlarının neler çektiğini bilen bir baba olarak bunları yaşadık. Rabbim bunları tekrar göstermesin.

KUR'AN DERSLERİ BOŞ GEÇİYOR

Bir büyüğünüz ve cumhurbaşkanınız olarak sizlerden bir ricada bulunacağım. Neden ilahiyat mezunları öğretmenlik yapmada tereddüt yaşarlar. Öğretmen bulmada sıkıntı yaşıyoruz. İlahiyat mezunları öğretmen olmaya teşebbüs etmiyor. Birçok imam hatipte Kur'an derslerinin boş geçtiğine şahidim.

KÖŞE YAZARLARI BİLE SALDIRDI

Din kültürü ve ahlak dersine hoca bulunmuyor dersem yalan söylemiş olmam. Bu mevcut durumu altüst edecek bir nesil görüyorum. Dindar bir gençlik yetiştireceğiz dediğimde bana sözde imam hatip mezunu köşe yazarları bile saldırdı.

DİK DURMAYA MECBURUZ

Yedi düvel üzerimize saldırıyor. Saldırıyorlar diye geçmişteki gibi sünepe durumuna geçip yanağımızı ters çevirip hepsini tokatla mı diyeceğiz. Dik durmaya mecburuz. Geldiğimizde yüzde 20 savunma sanayiinde yerli üretimini yapıyorduk. Şimdi yüzde 70 yapıyoruz. Bugün terörle mücadelede başarılıysak, bizimle dost geçinenler bir SİHA vermiyordu, şimdi İHA'mızı ve SİHA'mızı yapıyoruz. Bir ötesi olarak Akıncı'yı da yapıyoruz. Demek ki yapılabiliyormuş.

SAVUNMA SANAYİDE 2.5 MİLYAR DOLAR İHRACATIMIZ VAR

Sayın Obama'ya diyordum, terörle mücadelede mühimmat sıkıntımız var. Göndereceğiz diyorlardı. Bize akıllı bomba gelmedi. Bu tür komşular bizi akıllı bomba sahibi yaptı. Şimdi onu biz üretiyoruz. Savunma sanayiinde 2.5 milyar dolar ihracatımız var.

ALTINDAN İSLAM DÜŞMANLARI ÇIKAR

İslam'ın adını kullanarak terör faaliyeti yürütenlerin tamamının üzerini kazıyın, altından İslam düşmanları çıkacaktır.

AYNI ŞARTLARLA YARIŞIYORLAR

Milletimizin sahip çıkmasıyla ilahiyat fakülteleri ve imam hatipler hızla yaygınlaştı. Her alanda yükselişimizin yolu açıldı. Bir ara imam hatip öğrencileri 650 bine çıkmıştı. Bir darbe 60 bine indi. Şu anda bir milyon 300 küsür bine varan imam hatip öğrencisi var. Ama şu anda da büyük kampanyalar var; imam hatipe gidip ne yapcaksın! Bütün mesele girdiğin imtihanı kazanmandır. Anadolu lisesi mezununun hangi şartı varsa imam hatiplinin de aynı şansı var. Kat sayı gibi engeller kaldırıldı. Artık diğer öğrencilerle aynı şartlarla yarışıyorlar.