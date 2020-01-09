Erdoğan, hakareti İstiklal Marşı şartıyla affetti

Van'da yaşayan A.Ç. hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle kamu görevlisine hakaret suçundan soruşturma açıldı.

Dosya, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN 10 KITASINI EZBERLEME ŞARTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, pişman olduğunu dile getiren A.Ç'nin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberlermesi ve Erdoğan'dan özür dilemesi durumunda uzlaşmayı kabul etti.

A.Ç., İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür dileyince soruşturma dosyası kapatıldı.