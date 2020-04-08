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Erdoğan: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir

Koronavirüs gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tedbirlerin alındığını ve salgına karşı bütün imkanların seferber edildiğini söyledi.

AA |
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Erdoğan: Hiçbir salgın Türkiye'den güçlü değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere ilişkin yeni açıklamalarada bulundu.

Türk halkına "Müsterih olun" çağrısı yapan Erdoğan, hiçbir salgının Türkiye'den güçlü olmadığını, devletin tüm imkanlarını bu salgın ile mücadele için seferber ettiğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"MİLLİ BİR MÜCADELENİN İÇERİSİNDEYİZ"

Devlet olarak tüm tedbirleri alıyor, milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Küresel salgın haline gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadelenin içerisindeyiz.

"SALGINA EN HAZIRLIKLI ÜLKEYİZ"

Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir.

"DEVASA BİR SAĞLIK ORDUSU..."

165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz."

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