Erdoğan ile Shane Larkin arasında neşeli sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.

Bir süredir yenileme çalışmaları devam eden ve Türk sporunun sembol tesislerinden olan Burhan Felek'in atletizm stadı ve çalışma salonlarının hizmete açıldığını dile getiren Erdoğan, spor dünyasına hizmetlerde bulunan güzide tesise adı verilen merhum Burhan Felek'i rahmetle andı.

Tesisin kente ve Türk sporuna hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, İstanbul'un en köklü spor tesislerinden Burhan Felek'in hizmete girdiği günden bu yana 500'e yakın ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, burada nice sporcuların yetiştiğini anlattı.

LARKİN'E MİLLİ FORMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve A Milli Basketbol Takımı formasını giyecek olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin ile sohbet etti ardından da Larkin'e A milli basketbol takımı forması hediye etti.

7 GÜN 24 SAAT HİZMET

Sporcuların dinlenebileceği kitap ve kahve mekanıyla geleneksel çocuk oyunları ve zeka oyun alanlarının da tesiste yer aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Buradan tüm gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi de vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü ve günün 24 saati hizmet verecektir. Gençler günün her saatinde burada spor yapabilecek, kitap okuyabilecek, zamanını geçirebilecektir. Bu uygulamayı ülkemizdeki diğer spor tesislerimizde de başlatıyoruz. Böylece gündüz çalışan vatandaşlarımız ve okula giden öğrencilerimiz uygun oldukları saatlerde buradaki spor salonlarını, yüzme havuzlarını ve diğer imkanları kullanabileceklerdir. Biz bu tesisleri günün büyük bölümünde boş dursunlar, çürüyüp gitsinler diye yapmıyoruz. Milletimiz bu tesislerden azami düzeyde istifade etsin istiyoruz. Spor tesislerimizin en verimli şekilde kullanımını sağlamak için gereken her adımı atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. Her alanda olduğu gibi sporda da hamdolsun son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik. Ülkemizin istinasız her şehrini stadyumlarla, yüzme havuzlarıyla, spor salonlarıyla, kortlarla, kayak merkezleriyle, mahalle tipi spor alanlarıyla donattık. Bugüne kadar spor tesislerimiz için yaptığımız toplam yatırım rakamı 9,5 katrilyon liradır eski rakamla."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de dört mevsimi de doya doya yaşandığını dile getirerek, bu durumun farklı spor branşlarında kolayca faaliyet yapabilme imkanını tanıdığını söyledi.

Tesis yatırımlarıyla ülkeyi spor turizminde de dünyanın göz bebeği haline getirdiklerini belirten Erdoğan, huzur ve güven ortamının sağladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tabiat ve kış sporlarının cazibe merkezine dönüştüğünü, Hakkari'nin dağlarında artık kadın ve erkeğiyle tüm vatandaşların ve sporcuların kayak yapabildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl olimpiyatlarda sporcuların atacağı adımlarda büyük bir beklentileri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek tüm sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Gerek bireysel gerek kolektif sporlarda inanıyorum ki başarıları yakalayacağız. Bununla yetinmiyor kendilerine her türlü imkanı da sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporcu yetiştirmede yaşadığımız sıkıntıları ortadan kaldıracak devrim niteliğinde bir adım attı. Artık yetenekli gençlerimiz okul mu, spor mu ikileminde kalmayacak. Uluslararası organizasyonlara ülkemizi temsil etmiş sporcular anlaşma sağlanan 28 vakıf üniversitesinde yüzde yüz bursla eğitim ve öğretim görme hakkına kavuşuyor. Böylece gençlerimizin müsabakalara hazırlanmak için ayırdıkları vakit sebebiyle diğer arkadaşlarına göre dezavantajlı konuma düşmelerinin önüne geçiliyor."