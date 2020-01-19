Erdoğan-İmamoğlu arasında ücretsiz süt polemiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Projesi İlk Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı, burada yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'nun ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılan ücretsiz süt projesini eleştirdi.

"NEREDE KALDI BU SÜT"

Erdoğan, "Ücretsiz süt vereceklerdi hala süt gelecek. Nerede kaldı bu süt? Su fiyatları düşecekti, ne oldu? Neyse Allah'a dua edelim de sularımız, yağmurlarımız kesilmesin. İnşallah sular devam etsin." ifadelerini kullandı.

"GÖRMEK İSTERLERSE AİLELERİ GEZERİZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rahşan Ecevit için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da ücretsiz süt dağıtımı ve su fiyatlarında indirim sözünün yerine getirilmediğine yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine, süt dağıtımının 100 bine yakın çocuğa yapıldığını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi: "Belki alışkın oldukları, yardım yapılan insanların deşifre edildiği, gösterildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki yapılmıyor. Biz veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. Kamunun yardım elinin uzandığı hiçbir insanın reklam edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Eğer bir şehirde insanlar yoksulsa ve onlara yardım ediliyorsa bu sadece kamu ile vatandaş arasında kalmalı. Bu bizim hassasiyetimiz. Görmek isterlerse beraber gideriz, aileleri tek tek gezeriz. Kendisini misafir etmekten mutlu da olurum."