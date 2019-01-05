Erdoğan: İzmirlinin iradesine ipotek koydular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.
"ORTADA AK PARTİ'NİN 16 YILLIK İKTİDAR DÖNEMİ VAR"
16 yıllık iktidarlık döneminde kimsenin giyiminden, kuşamından dolayı bir sıkıntı yaşamadığını belirten Erdoğan, "Yaşam tarzı diyerek, irtica diyerek, laiklik diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta inanıyorum ki, siz bu yanlışlığı tersine çevireceksiniz. Ortada AK Parti'nin 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede, kim, giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ'NİN İZMİR ADAYLARI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Nihat Zeybekci
Balçova - Evrim Özen
Bayındır - Uğur Demirezen
Bayraklı - Ali Aslan
Bergama - Hakan Koştu
Beydağı - Ogün Asil Aydoğdu
Bornova - Reşat Gençtürk
Buca - Mustafa Arslan
Çiğli - Okan Korkmaz
Gaziemir - Nazmi Yılmaz
Güzelbahçe - Burcu Dereci
Karabağlar - Bilal Doğan
Karaburun - Ferhan Eroğlu
Karşıyaka - Ayda Maç
Kemalpaşa - Arif Uğurlu
Kınık - Sadık Doğruer
Kiraz - Saliha Özçınar
Konak - Melek Eroğlu
Menderes - Bülent Soylu
Menemen - Durmaz Bayraktar
Ödemiş - Münir Bezmez
Seferihisar - Hamit Nişancı
Selçuk - Osman Başterzi
Tire - Selman İçelli
Torbalı - Adnan Yaşar Görmez
Urla - Adıgüzel Demirel
İTTİFAK ADAYLARI
Aliağa - Serkan Acar (MHP)
Çeşme - Sema Aydın (MHP)
Dikili - Buğra Akın (MHP)
Foça - Serdar Mersin (MHP)
Narlıdere - Süleyman Kocabıyık (MHP)