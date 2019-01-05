Erdoğan: İzmirlinin iradesine ipotek koydular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu.

"ORTADA AK PARTİ'NİN 16 YILLIK İKTİDAR DÖNEMİ VAR"

16 yıllık iktidarlık döneminde kimsenin giyiminden, kuşamından dolayı bir sıkıntı yaşamadığını belirten Erdoğan, "Yaşam tarzı diyerek, irtica diyerek, laiklik diyerek İzmirlinin iradesine ipotek koydular. 31 Mart'ta inanıyorum ki, siz bu yanlışlığı tersine çevireceksiniz. Ortada AK Parti'nin 16 yıllık iktidar dönemi var. Nerede, kim, giyiminden, kuşamından, düşüncesinden dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'NİN İZMİR ADAYLARI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı - Nihat Zeybekci

Balçova - Evrim Özen

Bayındır - Uğur Demirezen

Bayraklı - Ali Aslan

Bergama - Hakan Koştu

Beydağı - Ogün Asil Aydoğdu

Bornova - Reşat Gençtürk

Buca - Mustafa Arslan

Çiğli - Okan Korkmaz

Gaziemir - Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe - Burcu Dereci

Karabağlar - Bilal Doğan

Karaburun - Ferhan Eroğlu

Karşıyaka - Ayda Maç

Kemalpaşa - Arif Uğurlu

Kınık - Sadık Doğruer

Kiraz - Saliha Özçınar

Konak - Melek Eroğlu

Menderes - Bülent Soylu

Menemen - Durmaz Bayraktar

Ödemiş - Münir Bezmez

Seferihisar - Hamit Nişancı

Selçuk - Osman Başterzi

Tire - Selman İçelli

Torbalı - Adnan Yaşar Görmez

Urla - Adıgüzel Demirel

İTTİFAK ADAYLARI

Aliağa - Serkan Acar (MHP)

Çeşme - Sema Aydın (MHP)

Dikili - Buğra Akın (MHP)

Foça - Serdar Mersin (MHP)

Narlıdere - Süleyman Kocabıyık (MHP)

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